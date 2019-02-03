Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 февраля, российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный, трижды из минометов калибра 82 мм., БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганск, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское, дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Травневое", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 2 февраля, двух оккупантов уничтожено, четверо получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в штабе ООС.

Напомним, вчера в Чермалыке под обстрел боевиков попал похоронный автобус.