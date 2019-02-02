Оккупанты пять раз открывали огонь на Донбассе за сутки

По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, двое получили ранения.

За прошедшие сутки, 1 февраля, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Украинские подразделения подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 1 февраля, двух оккупантов уничтожено, двое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в штабе ООС.

Вчера сообщалось, что боевики два раза открывали огонь на Донбассе в пятницу.