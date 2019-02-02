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На Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов

Для расчистки дороги направлена спецтехника. 

На Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Вечером 1 февраля в Закарпатской области около села Деловое на дороге Н-09 снежная лавина перекрыла половину проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Около 19:00 на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка-Львов, км 154 + 000, вблизи Делового, сошла лавина в объеме 40 куб м, которая перекрыла половину проезжей части", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что для расчистки дороги направлена спецтехника. 

Как сообщалось, 18 января снежная лавина перекрыла дорогу возле "Центра Европы" в Закарпатской области.

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