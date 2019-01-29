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​В Закарпатской области начальник склада "Укрзализныци" задержан за незаконный сбыт угля

Чиновник со своим замом наладили продажу угля со склада госпредприятия.

​В Закарпатской области начальник склада "Укрзализныци" задержан за незаконный сбыт угля
Фото: zak.gp.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители задержаны начальника склада топлива одного из структурных подразделений ПАО "Укрзализныця" и его сообщника за систематическое присвоение и растрату имущества предприятия.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Закарпатской области.

"Подозреваемых задержали 28 января во время очередной продажи партии угля - 5 тонн за 13750 гривен. До этого, правоохранителями также задокументирован факт сбыта мужчинами 10 тонн угля за 19 600 гривен. Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Задержание проводилось в рамках уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ч.4 ст.191 УК (растрата имущества совершенное путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах).

Фото: zak.gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Фото: zak.gp.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривен.

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