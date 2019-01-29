​Юридическое оформление ПЦУ завершится в ближайшее время, - митрополит Епифаний

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что в ближайшее время завершится юридическое оформление Церкви, в частности, будет зарегистрирован руководящий орган - Киевская митрополия.

Об этом он заявил журналистам перед началом форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает "Интерфакс-Украина".

"На днях мы завершаем юридическое оформление, то есть будет зарегистрирован руководящий орган - Киевская митрополия. Соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре", - сказал глава ПЦУ.

По словам митрополита Епифания, после его интронизации как предстоятеля ПЦУ, когда он вступит в свои полные права, будут созданы соответствующие органы, будет проведено первое заседание Священного синода, "на котором мы сформируем руководящий состав Церкви".

Отвечая на вопрос о том, сколько приходов уже перешло в ПЦУ, он сказал: "Уже более 100".

Митрополит Епифаний также отметил, что приглашен на форум как гость.

Интронизация главы ПЦУ состоится 3 февраля.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

17 января Рада приняла законопроект №4128-д о подчиненности религиозных общин. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума. 28 января президент Петр Порошенко подписал этот закон, он вступит в силу после опубликования.