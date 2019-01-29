Денисова заступилась перед Москальковой за военнопленного моряка Терещенко

В СИЗО есть теплые и оборудованные камеры, но украинца содержат в старом корпусе и изолировали от общения с родными.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит российского уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову проверить условия содержания арестованного с захваченного ФСБ буксира украинского моряка Владимира Терещенко.

По данным Денисовой, моряк находится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО «Лефортово», где нет горячей воды.

"Владимир до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Они пишут ему уже более двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах", – написала украинский омбудсмен на своей странице в Фейсбуке.

Денисова добавила, что попросила российские власти оказать содействие в проведении проверки условий содержания украинских моряков.

Ранее о плохих условиях содержания моряка Терещенко сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская. По ее словам, арестованный украинский моряк сообщил о появлении зубной боли в камере московского СИЗО «Лефортово».

В российском ФСИН и в офисе Москальковой пока не комментировали эти сообщения адвоката и омбудсмена.

Напомним, 26-27 января российские власти перевели раненых украинских моряков из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в "Лефортово", где содержатся остальные военнопленные украинцы.