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Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток

Ни один украинский военный не пострадал.

Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

№В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское. Также позиции наших защитников вблизи поселка Новотошковское были обстреляны из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино", - говорится в вечерней сводке.

Во время обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Для подавления активности противника ВСУ применяли дежурные огневые средства.

Напомним, ранее спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик рассказал подробности нового плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который заменит Минские договоренности.

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