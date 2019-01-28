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В Одессе задержали гражданина Молдовы, причастного к наркотрафику

Мужчина арестован по решению суда.

В Одессе задержали гражданина Молдовы, причастного к наркотрафику
В Одессе задержали гражданина Молдовы, причастного к наркотрафику
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники и правоохранители задержали в Одессе гражданина Республики Молдова, который находился в международном розыске.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что задержание произошло в соответствии с международным поручением, полученном от Генеральной прокуратуры Молдовы. Задержанный причастен к организации каналов наркотрафика из Северной Африки в страны Восточной и Западной Европы.

"В ходе проведения соответствующих мероприятий правоохранители установили, что в Одессе находится один из членов международной преступной группировки, которая промышляет перемещением наркотиков. В 2017 году правоохранительными органами Молдовы уже был задержан и арестован главарь данной группировки, однако некоторые его соратники не оставляли преступной деятельности. Сейчас одного из них обнаружили в Одессе и на днях он был задержан общей международной группой, с привлечением спецподразделения Госпогранслужбы. Во время обыска жилья, где жил задержанный, обнаружены и изъяты предметы, указывающие на причастность данного лица к международному наркотрафику", - сообщили в ГПСУ.

В настоящее время по решению Киевского районного суда города Одессы задержанный арестован.

Напомним, ранее Сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали международный канала контрабанды психотропных веществ.

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