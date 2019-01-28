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Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской области

Мужчине предъявят подозрение по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса.

Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
Фото: facebook.com/rivnepolice

В ночь на 28 января в селе Зоря неподалеку от Ровно пьяный водитель нанес черепно-мозговую травму сотруднику патрульной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Экипаж, в состав которого входил пострадавший полицейский, нес службу на дороге Устилуг - Луцк - Ровно. Около 23 часов вечера полицейские получили информацию о нетрезвом водителе за рулем Opel Astra. Вскоре они заметили эту машину в центре села Зоря.

Полицейские подали сигнал об остановке, но водитель требование проигнорировал и ускорился. Началась погоня.

Автомобиль удалось остановить в одном из массвивов населенного пункта. В машине находились два человека. Они попробовали бежать и в ходе потасовки водитель, нарушивший правила дорожного движения, нанес удар кулаком в лицо 21-летнему инспектору патрульной полиции.

Фото: facebook.com/rivnepolice

После этого патрульные применили слезоточивый газ и надели на нарушителей наручники. Ими оказались местные жители. 43-летний водитель по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но от освидетельствования отказался. Полицейские составили на него административный протокол по статье 130 КУоАП и передали следственно-оперативной группе, которая забрала обоих нарушитей в Ровенский районный отдел полиции.

Водителю-нарушителю собираются сообщить о подозрении по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса - нанесение телесных повреждений полицейскому при исполнении. Он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Второму 42-летнему жителю Зори пока ничего не предъявили.

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