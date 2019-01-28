​Аваков призвал не допустить "политической коррупции" во время выборов

Глава МВД считает, что финансирования избирательной кампании должно осуществляться только за счет избирательного фонда.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на сегодняшний день в Центризбирком представлено 38 заявлений кандидатов в президенты, а счета избирательных фондов открыли лишь несколько из них.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Проведение честных, прозрачных и демократических выборов - важно для общества... МВД совместно с ЦИКом и гражданской сетью «ОПОРА» создали систему оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства. Вы обращаетесь к нам, когда видите нарушение, мы проводим проверку. И если есть нарушения - есть ответная реакция, как со стороны МВД так и со стороны ЦИКа", - сказал Аваков.

Отдельно он подчеркнул недопустимость финансирования кандидатами избирательной кампании незаконным путем.

"На сегодняшний день в ЦИК представлено 38 заявлений кандидатов в президенты. Счета избирательных фондов открыли лишь несколько из них. Я настаиваю, что финансирование избирательной кампании должно быть только со счета избирательного фонда. Только из денег, которые «белые» и понятные. Это принципиально. Мы не должны допускать политической коррупции, которая выходит в свет через финансирование избирательного процесса по непонятным фондов", - подчеркнул глава МВД.

"Вместе с тем, на этом пути, мы уже имеем тревожные и недопустимы случаи. Так, на этих выходных в Кропивницком напали на участника общественного движения «ОПОРА», который вместе с полицией обличал нарушения на выборах", - отметил Аваков.

По словам начальника главного управления полиции в Кировоградской области Романа Козьякова, по факту нападения было начато уголовное производство по факту хулиганства. На сегодняшний день в Кропивницком отделе полиции было 10 обращений о нарушении избирательного законодательства, составлено шесть протоколов. Материалы направляются в суд.

Как рассказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, на Нацполицию во время избирательной кампании возлагается широкий круг обязанностей.

"Полицейские будут обеспечивать проведение встреч с руководителями политических партий и общественных организаций с целью разъяснения недопустимости дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Предотвращение распространения агитационных материалов, напечатанных с нарушением законодательства Украины. Проверку и принятия необходимых мер по всем обращениям граждан о событиях связанных с проведением предвыборной кампании и выборов. Реагирование на факты блокирования работы объектов транспортной и критической инфраструктур и вмешательства в избирательный процесс", - отметил Стойко.

Также по его словам Нацполиция будет круглосуточно охранять помещения окружных и участковых избиркомов и сопровождать членов участковых комиссий во время перевозки избирательных бюллетеней и документов.

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич добавил, что для обеспечения общественной безопасности и порядка во время финального этапа избирательной гонки необходимо привлечь около 60 тыс. правоохранителей:

"При этом, дополнительно должны быть сформированы резервы из числа спецподразделений полиции и Департамента патрульной полиции, налажена работа следственно-оперативных групп и групп документирования с целью контроля за качеством выполнения задач личным составом главных управлений. Это при условии, что на повседневные задачи полиции, а именно реагирование на нарушения, остается, что требует как минимум 15 тыс. полицейских, которые круглосуточно обеспечивают правопорядок на улицах населенных пунктов. Поэтому необходимо также привлечь военнослужащих Нацгвардии, Госпогранслужбы, спасателей ГосЧС, работников миграционной службы, постоянного и переменного состава учебных заведений полиции и системы МВД. В марте личный состав Нацполиции будет переведен на усиленный вариант несения службы", - рассказал Фацевич.

Напомним, с начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях и других преступлениях, связанных с выборами президента. При этом по полученной информации открыто восемь уголовных производств.