​ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Кошулинского и Данилюка

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на выборы президента бывшего заместителя председателя Верховной Рады Руслана Кошулинского и бывшего советника министра обороны Александра Данилюка.

Соответствующие решения были приняты на заседании ЦИКа в понедельник.

Кошулинский выдвигается на выборы от партии "Всеукраинское объединение "Свобода". Он 1969 года рождения, в 2010-2012 был депутатом Львовского городского совета, возглавлял фракцию "Свобода", а в 2012 прошел в Раду по списку "Свободы" и до 2014 был заместителем председателя парламента.

Данилюк баллотируется в порядке самовыдвижения. Он 1981 года рождения, адвокат, в 2014 был советником Гелетея, является координатором общественного движения "Спільна справа".

Таким образом, всего по состоянию на понедельник ЦИК зарегистрировал 22 кандидата в президенты. Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля, в то же время до 7 марта включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.

На внеочередных выборах президента 2014 года ЦИК зарегистрировал 23 кандидата, однако двое из них в установленный законом строк отказались от баллотирования и в избирательный бюллетень была включена 21 кандидатура.

Напомним, очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.