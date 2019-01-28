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Оценить состав нового Антикорсуда можно будет после первых ста приговоров, - Козьяков

"Наблюдаем чрезвычайно повышенное внимание со стороны дипломатических кругов Европы и США, а также общественности".

Оценить состав нового Антикорсуда можно будет после первых ста приговоров, - Козьяков
Фото: Макс Требухов

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков заявил, что на конкурс в Высший антикоррупционный суд было рекордное количество кандидатов. Об этом он заяви в интервью LB.ua.

"На самом деле количество претендентов в Антикорсуду была рекордной - почти девять человек на одно место.

Я убежден, что кандидатов было бы больше, если бы после прошлого конкурса в Верховный Суд общественность вовремя остановилась с избыточной критикой. Они по несколько раз поднимали вопросы, на которые звучал ответ. Видимо, такая у них тактика. Одновременно обращаю внимание на то, что некоторые влиятельные не только в нашей стране общественные организации проводили активные агитационные мероприятия в регионах по привлечению кандидатов к участию в конкурсе. Так что качество кандидатов в значительной мере является заслугой активистов", - отметил он.

"Оценить же состав нового Антикорсуду можно будет только после первых 100 приговоров", - сказал Козьяков на вопрос о том, можно ли по итогам двух этапов конкурса говорить о качественном составе будущего суда.

Кроме этого, глава ВККС не заметил вмешательства в конкурс в Верховный Суд или Антикорсуд со стороны кого-то из государственных деятелей или политиков.

"На сегодняшний день я не заметил (и члены комиссии тоже не информировали меня), что кто-то из государственных деятелей или политиков вмешивался в конкурс или в Высший антикоррупционный или Верховный Суд. В то же время наблюдаем чрезвычайно повышенное внимание со стороны дипломатических кругов Европы и США, а также общественности.

Можно ли это назвать давлением? Или вниманием? Зависит от интенсивности, методов, фамилий и тому подобное", - сказал он.

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