Адвокат подтвердил перевод раненых украинских моряков в "Лефортово"

Информация о переводе раненых украинских моряков из медчасти "Матросской тишины" в СИЗО "Лефортово" подтвердилась. Об этом сегодня сообщил адвокат одного из раненых украинцев Сергей Бадамшин, пишет "Громадське".

По словам Бадамшина, он получил подтверждение информации о переводе утром 28 января. 27 января российская журналистка Виктория Ивлева заявила, что раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку перевели из тюремной больницы московского СИЗО "Матросская тишина" в "Лефортово".

О переводе украинцев правозащитники узнали случайно, когда пытались зарегистрироваться для передачи и обнаружили, что система не находит адресатов в "Матросской тишине".

Бадамшин выступает адвокатом Сороки. Он заявлял, что его подзащитного нельзя переводить в обычное СИЗО, так как Сороке может угрожать инвалидность из-за ранения, полученного при захвате в плен.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, арестованы и вывезены в Москву.