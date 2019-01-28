Московская полиция задержала подозреваемого в краже картины Куинджи

В Московской области задержали мужчину, подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Сотрудниками МВД и ФСБ РФ задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По факту пропажи картины было открыто уголовное дело, полиция обследовала здание галереи и изучила записи видеокамер. В рамках расследования был установлен подозреваемый: 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области.

Подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории стройки в Москве, полиция обнаружила работу Куинджи в указанном месте.

"Установлено, что подозреваемый в декабре 2018 года задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД.

Напомним, накануне мужчина вынес картину из Третьяковской галереи на глазах у многочисленных посетителей. Охрана галереи и смотрители залов не сразу отреагировали на кражу, так как приняли мужчину за работника музея.