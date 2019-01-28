Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
ГлавнаяМир

Московская полиция задержала подозреваемого в краже картины Куинджи

31-летний мужчина спрятал полотно на стройке.

Московская полиция задержала подозреваемого в краже картины Куинджи
Картина Куинджи "Ай-Петри"
Фото: megabook.ru

В Московской области задержали мужчину, подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Сотрудниками МВД и ФСБ РФ задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По факту пропажи картины было открыто уголовное дело, полиция обследовала здание галереи и изучила записи видеокамер. В рамках расследования был установлен подозреваемый: 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области.

Подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории стройки в Москве, полиция обнаружила работу Куинджи в указанном месте.

"Установлено, что подозреваемый в декабре 2018 года задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД.

Напомним, накануне мужчина вынес картину из Третьяковской галереи на глазах у многочисленных посетителей. Охрана галереи и смотрители залов не сразу отреагировали на кражу, так как приняли мужчину за работника музея.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также