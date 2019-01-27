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В Брюсселе около 70 тысяч людей требуют усилить борьбу с глобальным потеплением

Это уже четвертая подобная акция в городе за последние два месяца.

В Брюсселе около 70 тысяч людей требуют усилить борьбу с глобальным потеплением
Фото: EPA\UPG

В Брюсселе десятки тысяч людей принимают участие в шествии с требованием к бельгийскому правительству усилить усилия в борьбе с климатическими изменениями. Об этом сообщает RTBF.

Это уже четвертая подобная акция за последние два месяца. Сообщается, что тысячи людей прибыли в бельгийскую столицу из других городов, поддержать призыв к борьбе с глобальным потеплением.

По предварительным данным полиции, в акции принимают участие до 70 тысяч человек.

Участники держат плакаты с требованием более широкого использования возобновляемых источников энергии и активных действий в направлении улучшения качества воздуха.

В аналогичной акции в прошлом месяце приняли участие 70 тысяч человек. А 24 января около 35 тысяч школьников и студентов пропустили учебу ради участия в акциях с климатическими требованиями.

Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG

Ранее сообщалось, что изменения климата могут привести к затоплению 37 объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Наибольшее количество объектов, подверженных риску разрушения, находится в Италии (14), Хорватии (7) и Греции (4).

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