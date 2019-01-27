Мадуро заявил, что американский дипкорпус вывели из Венесуэлы

Правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны, пишет Интерфакс.

"США завершили вывод персонала из дипломатической миссии в Каракасе" - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах.

Позже венесуэльское внешнеполитическое ведомство сообщило, что власти США и Венесуэлы договорились оставить часть дипломатического персонала в своих посольствах на время переговоров о будущем статусе двусторонних отношений.

"Было решено, что остающиеся сотрудники обеих дипмиссий по-прежнему будут пользоваться прерогативами, распространяющимися на дипломатов. До завершения разрыва дипотношений они должны будут сконцентрироваться на работе исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий", - отмечается в коммюнике.

Стороны проведут в течение 30 дней переговоры по учреждению миссии интересов в обеих столицах. В случае провала переговоров, дипломатам обеих стран будет дано 72 часа на то, чтобы вернуться на родину.

"В случае, если соглашение не будет достигнуто за 30 дней, обе дипмиссии прекратят работу, и обе страны решат вопрос о том, кто будет представлять их интересы в дальнейшем (интересы США в Венесуэле и интересы Венесуэлы - в США - ред), - подчеркивается в коммюнике.

Американская сторона пока не комментировала заявления Каракаса о ходе вывода диппресонала и о грядущих переговорах по миссиям.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических отношениях с Вашингтоном 23 января.

Напомним, в этот же день лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Франция, Германия, Испания, Британия и Бельгия выдвинули ультиматум Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в стране, иначе они признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин, заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне". Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которых связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.