На Анталию за день обрушились несколько торнадо

На курортный город Анталия на юго-западе Турции в субботу обрушились несколько торнадо. Об этом пишет Европравда со ссылкой на местные СМИ.

"Очевидцы сообщают о как минимум пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом", - говорится в сообщении.

Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.

Фото: severe-weather.eu

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.

По информации CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждены, 208 получили средние повреждения.

Напомним, торнадо в американском Иллинойсе разрушило около 100 домов.