Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Военные на Донбассе "приземлили" российский беспилотник "Гранат-2"
Военные на Донбассе "приземлили" российский беспилотник "Гранат-2"
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Выдвижение Петра Порошенко в президенты назначено на 29 января, - Соня Кошкина
Выдвижение Петра Порошенко в президенты назначено на 29 января, - Соня Кошкина
Зеленский показал свои доходы
Зеленский показал свои доходы
ГлавнаяМир

На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие

Сотни зданий повреждены.

На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
На Анталию за день обрушились несколько торнадо
Фото: severe-weather.eu

На курортный город Анталия на юго-западе Турции в субботу обрушились несколько торнадо. Об этом пишет Европравда со ссылкой на местные СМИ.

"Очевидцы сообщают о как минимум пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом", - говорится в сообщении.

Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.

Фото: severe-weather.eu

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.

По информации CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждены, 208 получили средние повреждения.

Напомним, торнадо в американском Иллинойсе разрушило около 100 домов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также