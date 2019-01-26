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Лукашенко созвонился с Мадуро, чтобы выразить ему поддержку

Ранее лидер оппозиции Гуаидо объявил себя временным президентом, в стране начались массовые протесты.

Лукашенко созвонился с Мадуро, чтобы выразить ему поддержку
Фото: EPA/UPG

.Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - сказал Лукашенко в телефонном разговоре с Мадуро.

Глава государства отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности.

Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин, заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне". Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которых связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.

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