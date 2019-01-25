Кто такой Хуан Гуайдо? Всё о молодом венесуэльском оппозиционном лидере

"The New York Times" разбирался кто такой лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который поднял восстание против действующего президента Мадуро. LB.ua предоставляет перевод статьи американского издания .

Фото: EPA/UPG

В венесуэльском городе Каракас группа вооруженных солдат восстала против правительства и выразила свою поддержку оппозиции. Западные чиновники говорят, что у правительства может скоро не хватить средств, чтобы покрыть все базовые нужды. А соседские страны называют президента нелегитимным диктатором.

Условия жизни в Венесуэле ухудшились до такой степени, что оппозиция – потрясенная тюремным заключением и изгнанием многих её лидеров и дискредитированная после нескольких неудачных свержений нынешнего президента Николаса Мадуро – нашла возможность вернуть себе выгодное положение в стране. Её возглавил практически никому незнакомый 35-летний Хуан Гуайдо.

Его дебют в качестве оппозиционного лидера и главы Национальной ассамблеи в этом месяце привлёк внимание всех внутри страны и за её пределами – в основном из-за его провокационного заявления, что Мадуро не является легитимно избранным президентом и Гуйадо готов взять на себя ответственность и стать временно исполняющим обязанности президента.

«Отношения между Венесуэлой и правительством сейчас стали просто ужасными, – отметил Гуайдо в одном из интервью. - Когда это происходит, голоса и надежды мира, их послания являются стимулом для ежедневной борьбы за сопротивление - за мечту о демократии и за лучшую страну».

Хуан Гуайдо

Среда знаменует собой самый большой гамбит для молодого лидера. Он призвал венесуэльцев выйти на улицы с протестом против правительства. Если они прислушаются к его призыву, это может стать первой самой массовой мобилизацией в стране со времен кровавой расправы с демонстрантами в 2017 году, когда по данным ООН погибло более 100 людей в ходе столкновений с силовиками.

«Он дал второй шанс оппозиции реабилитироваться», - заявил Дэвид Смильд, аналитик организации по защите прав человека «Вашингтон Офис» в Латинской Америке. - Оппозиция наконец-то выдвинула новое лицо, обладающее смелостью, новыми идеями и лидерскими качествами, которые начали их возрождать».

Некоторые военнослужащие уже приняли вызов Гуайдо, устроив краткий акт сопротивления на военной базе в Каракасе, за которым последовали жестокие протесты после его подавления.

Мадуро называет оппозицию кучкой «маленьких мальчиков», заявив, что они являются пешками администрации Трампа. Глава партии Мадуро Мария Ирис Варела Рангел написала в Твиттер: «Гуайдо: Я уже подготовила для вас тюремную камеру с соответствующей униформой, и я надеюсь, что вы быстро обьявитесь, чтобы узнать, кто составит вам компанию, глупый ребёнок».

Проблема Гуайдо с Мадуро возникает в тот момент, когда президентство второго сталкивается с растущими проблемами легитимности. 10 января президент второй раз вступил на должность президента во второй раз на следующие 6 лет после спорных выборов в мае, которые многие страны не признали.

Фото: EPA/UPG Мадуро во время «антиимпериалистического» марша в Каракасе, Венесуэла, 14 августа 2017

Правительство «левых» Мадуро, которое столкнулось с санкциями со стороны стран, включая Соединенные Штаты, теперь окружено правыми лидерами в Колумбии и Бразилии. Внутри страны гиперинфляция привела к тому, что президент ввел новую валюту, которая в последние месяцы также теряла ценность. Более трех миллионов венесуэльцев покинули страну из-за отсутствия еды и лекарств.

Тем не менее, несмотря на то, что Мадуро был непопулярным, оппозиция была почти одинаково подвергнута опасности во время кризиса.

С 2017 года Национальная Ассамблея фактически заменилась новым законодательным органом, созданным под руководством Мадуро и заполненным его сторонниками. В прошлом году оппозиция была настолько раздроблена из-за того, что не знала, как противостоять президенту, что две партии разорвали бойкот, чтобы участвовать в выборах, в то время как остальные не согласились.

«Люди были разочарованы оппозицией и устали от тех же старых лиц политиков старого эшелона, которые потерпели неудачу», - сказала Маргарита Лопес Майя, политолог в отставке в Каракасе, которая преподавала в Центральном университете Венесуэлы.

Многие считают, что восстание Гуайдо может ознаменовать последний, лучший шанс для оппозиции возродиться.

«Он труженик, он скромен и может нас объединить», - сказала Лилиан Тинтори, чей муж Леопольдо Лопес является самым известным политическим заключенным Венесуэлы и наставником Гуайдо. «Но риск для него огромен. Они могут сделать то же самое с Хуаном, что и с Леопольдо, чтобы посадить его в тюрьму».

Гуайдо уже был ненадолго задержан сотрудниками спецслужб Венесуэлы в масках 13 января, через два дня после объявления о своем намерении отстранить нынешнего президента от власти. Отличия в характере ареста есть: правительство заявило, что его задержали мошенники, которые впоследствии были подвергнуты дисциплинарной ответственности, в то время как Гуайдо утверждал, что задержавшие его агенты казались сочувствующими оппозиции.

Фото: EPA/UPG

Иностранные официальные лица, особенно в Соединенных Штатах, которые хотят видеть новое временное правительство в Венесуэле, говорят, что видели в господине Гуайдо новообращенного лидера со скромным происхождением, который контрастировал с предыдущими лидерами оппозиции, и которых Мадуро осудил как олигархов и правых экстремисты.

Хотя Соединенные Штаты не признали Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы, в последние дни высокопоставленные американские чиновники осудили Мадуро как диктатора и заявили о своей поддержке усилий Гуайдо по свержению Мадуро и созданию переходного правительства. В прошлом году представители администрации Трампа тайно встретились с мятежными военными, чтобы обсудить свои планы свергнуть Мадуро.

Вице-президент Майк Пенс говорил непосредственно с венесуэльским народом в видео, опубликованном на YouTube и Twitter во вторник, назвав Мадуро «диктатором без законных претензий на власть». Пенс сказал, что он признал Национальную Ассамблею во главе с Гуайдо как «последний пережиток демократии в вашей стране», заявил, что «мы с вами, мы с вами, и мы будем с вами до тех пор, пока демократия не будет восстановлена, и вы не восстановите свое первородное право на свободу».

В ответ Мадуро заявил во вторник вечером, что он распорядился о «полном и абсолютном пересмотре» отношений с Соединенными Штатами. Он не представил подробностей о том, что это могло бы дать, но сказал, что решения будут неминуемы.

«Кто избирает президента Венесуэлы? Майк Пенс? »- спросил политик во время выступления на государственном телевидении.

Оппозиция использовала демонстрацию поддержки Соединенных Штатов, чтобы призвать людей выйти на улицы.

В преддверии запланированных акций протеста лидеры оппозиции чувствуют себя воодушевленными большими толпами, которые уже прибыли на митинги в мэрии вместе с многочисленными простестуующими на улице на этой неделе. Высокопоставленные военные дезертирства на их стороне могут стать точкой невозврата в их стремлении свергнуть Мадуро.

Но новое подавление демонстраций и волна арестов, направленных против лидеров оппозиции, включая Гуайдо, также правдоподобны.

Также возможно, что венесуэльцы, все еще настроенные против лидеров оппозиции или просто опасающиеся жестокого правительственного подавления, не подойдут в больших количествах протестовать.

Гуайдо высокий, худого телосложения и склонностью танцевать на публике и выступать на открытом воздухе был политически активным студентом-лидером в Каракасе. Там он возглавил акции протеста против тогдашнего президента Уго Чавеса после того, как был закрыт самая старая вещательная компания Венесуэлы, что стало частью более глобальных усилий по подавлению прессы.

«После колледжа ему – парню, который изучал инженерию, предложили работу в частном секторе, которая привела бы его в Мексику» , – сказал его друг Хуан Карлос Михинель. Но тот не принял предложение.

«Он хотел изменений здесь», – сказал Михинель. – Он решил остаться здесь, в Венесуэле».

Фото: EPA/UPG

Партия Гуайдо «Волюнтад Популар» является одной из наиболее жестких оппозиционных партий, выступающей за марши против г-на Мадуро на улицах. Лопес, заключенный в тюрьму наставник молодого лидера, был приговорен к более чем 13 годам тюремного заключения после проведения уличных акций протеста в 2014 году, чтобы бросить вызов Мадуро.

Господин Тинтори сказал, что стремление Гуайдо к лидерству как лица оппозиции может предвещать новую, более конфронтационную позицию с правительством, где военные будут активно рассматриваться в качестве союзников.

«У нас нет оружия, поэтому нам нужны военные», - сказала она.

Норка дель Валье Маркес, мать Гуайдо, после его краткого задержания на прошлой неделе, сказала, что вступление ее сына в политику в такой критический момент в истории страны заставило ее нервничать по поводу благополучия его самого и коллег в оппозиции.

«Вы спрашиваете меня, боюсь ли я? Конечно», - сказала она. Но она добавила, что он много работал для этого.

«Это были годы борьбы за Хуана», - сказала она. «Он никогда не хотел покидать эту страну. Он привязан к своей земле».

Перевод - Юлия Пальчинская