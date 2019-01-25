​В Чехии судят за терроризм двух граждан, воевавших на Донбассе на стороне боевиков

В Чехии судят за терроризм двух граждан, воевавших на Донбассе

Прокуратура Чехии выдвинула обвинения в терроризме двум гражданам страны, воевавшим против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства со ссылкой на чешские СМИ.

Продолжается судебное разбирательство.

Посол Украины Евгений Перебийнис заявил, что положительно оценивает такие действия чешских правоохранителей.

"Нам известно о том, что чешские правоохранительные органы имеют в своем производстве дела по ряду граждан Чешской Республики, которые принимали участие в боевых действиях на стороне российских оккупационных сил на Донбассе. Конечно, мы это оцениваем положительно. Особенно мы приветствуем тот факт, что чешские правоохранители называют вещи своими именами, в частности, в квалификации этих преступлений. Думаю, что привлечение таких лиц к ответственности и освещение этих фактов в СМИ является чрезвычайно важным для предотвращения новых жертв российской пропаганды", - сказал он.

Как уточняет "Радио Свобода", одному гражданину было предъявлено обвинение в терроризме еще в феврале прошлого года. В случае осуждения ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Однако он до сих пор находится на свободе, поскольку, по словам представителя прокуратуры, "высокий срок наказания не является основанием для содержания человека под стражей". С другим обвиняемым также продолжается расследование.

Напомним, в 2017 году суд Британии впервые признал гражданина страны Бенджамина Стимсона, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, виновным в террористической деятельности и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

В 2015 году житель Казахстана получил три года тюрьмы за участие в войне на Донбассе. Он был осужден за участие в иностранных вооруженных конфликтах.