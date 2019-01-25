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США потребовали созвать Совбез ООН по Венесуэле

Заседание состоится 26 января.

США потребовали созвать Совбез ООН по Венесуэле
Фото: un.org

Внеочередное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации в Венесуэле состоится в субботу, 26 января. Созвать его потребовали США, передает Немецкая волна.

Ожидается, что в заседании нем будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео 24 января призвал вооруженные силы Венесуэлы обеспечить безопасность спикера парламента страны Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой венесуэльского государства, и охарактеризовал действия нынешнего президента Николаса Мадуро как нелегитимные.

В свою очередь армия Венесуэлы заверила Мадуро в своей безоговорочной поддержке. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес назвал самовыдвижение Гуайдо "государственным переворотом", а Мадуро - "легитимным президентом".

В тот же день восемь генералов заверили Мадуро в их"лояльности" и "абсолютном подчинении" ему.

Напомним, новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, 21 января, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе. Власти страны сообщили об аресте десятков человек по делу о попытке восстания. Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Николаса Мадуро.

В среду Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

В поддержку Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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