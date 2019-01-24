Госдума РФ введет ответственность за фейковые новости и неуважение к власти

Нижняя палата парламента России сегодня в первом чтении приняла законопроекты, которые вводят ответственность за публикацию фейковых новостей и оскорблении органов власти в интернете. Об этом сообщает сайт Госдумы.

Законопроект о фейках запрещает распространение в интернете ложной общественно значимой информации "под видом достоверных сообщений", если она создает угрозу жизни, здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. За нарушения авторы законопроекта предлагают ввести административные штрафы.

Также депутаты приняли инициативу о наказании — штрафах и арестах до 15 суток — за оскорбление государственных символов и органов власти в интернете.

Парламентский комитет по информационной политике поддержал законопроект с замечанием, что он требует доработки.

Напомним, в России регулярно выносят обвинительные приговоры за размещение репостов в социальных сетях. Наказанием за публикацию картинки или текста может быть как штраф, так и административный арест, исправительные работы или реальные тюремные сроки.