В мире 617 млн детей не умеют ни писать, ни считать, - ЮНЕСКО

Во всем мире 262 млн детей не имеют доступа к школам, в целом же, 617 млн детей не умеют ни читать, ни считать, сообщила Германская комиссия ЮНЕСКО в Бонне по случаю Всемирного дня образования.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава комиссии Мария Бёмер в этой связи констатировала наличие проблем и в Германии. "Уровень образования родителей по-прежнему имеет решающее значение для того, получат ли дети высшее образование. Мы должны приложить интенсивные усилия к тому, чтобы имеющимися возможностями в сфере образования пользовались и малообразованные семьи с миграционными корнями", - отметила она.

Бёмер также сообщила о нехватке учителей в Германии. Только из-за ухода большого числа преподавателей на пенсию, к 2030 году образуется дополнительный дефицит учителей в объеме 6800 преподавателей в год. А если учесть рост числа школьников, то уже к 2020 году дополнительный дефицит учительских кадров начальных школ увеличится на 1300 в год, а к 2025 году - почти на 3800 в год.

"Уже сегодня мы ощущаем нехватку высококвалифицированных учителей, и с каждым годом эта нехватка только увеличивается", - отметила глава Германской комиссии ЮНЕСКО.

Напомним, по подсчетам ЮНЕСКО, в среднем правительства стран выделяют на образование 4,7% ВВП. Таким образом, по данным организации, для качественного образования и создания равных возможностей доступа к нему в странах с низкими доходами не хватает $39 млрд (около €33 млрд) ежегодно.