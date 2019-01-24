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Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с Революцией Достоинства

Украина поддержала объявившего себя Президентом главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с Революцией Достоинства
Фото: пресс-служба президента

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил события, происходящие в Венесуэле, с украинской Революцией достоинства.

Об этом глава МИД заявил в твиттере.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал он.

Ранее Украина поддержала объявившего себя Президентом председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Напомним, новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, 21 января, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе. Власти страны сообщили об аресте десятков человек по делу о попытке восстания. Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Николаса Мадуро.

В среду Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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