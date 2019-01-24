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Пресс-служба Вакарчука отреагировала на информацию о "поддержке Порошенко"

Слухи совершенно не соответствуют действительности.

Пресс-служба Вакарчука отреагировала на информацию о "поддержке Порошенко"
Святослав Вакарчук
Фото: newsonline24.com.ua

Украинский певец Святослав Вакарчук не подтвердил информацию о поддержке действующего президента Петра Порошенко на предстоящих выборах. Об этом сообщила пресс-служба группы "Океан Эльзы".

В пресс-службе отреагировали на обнародованную сегодня информацию в некоторых СМИ о том, что Вакарчук намерен открыто выступить в поддержку Порошенко на предстоящих выборах.

"Эта информация не соответствует действительности. Вокруг имени Святослава в последнее время много сплетен, манипуляций, слов, вырванных из контекста или откровенной лжи. Эта "информация" - именно из такой категории", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Святослава Вакарчука и шоу-мена Владимира Зеленского в течение длительного времени называли лидерами избирательных симпатий на выборах президента Украины в марте 2019 года. Зеленский заявил о выдвижении на выборах в новогоднюю ночь, однако до сих пор не подал документы в ЦИК. Вакарчук не заявлял о выдвижении.

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