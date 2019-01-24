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В Киеве демонтировали памятник Александру Суворову

Монумент находился на территории военного лицея имени Богуна.

24 января в Киеве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.

"Историческая ротация: сегодня в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную доску Донцову", - говорится в фейсбуке директора Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Памятник находился на территории бывшего Суворовского училища, а ныне Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. В последнее время памятник был закрыт баннером-декорацией с изображением полковника Богуна.

Александр Суворов - известный русский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, а также депортаций.

Военный лицей имени Богуна возглавляет Герой Украины Игорь Гордийчук, который командовал боями за Саур-Могилу на Донбассе.

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