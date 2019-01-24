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СБУ сообщила в Facebook и Twitter о 300 пророссийских аккаунтах

Аккаунты планировали использовать для вмешательства в украинские выборы.

Служба безопасности Украины обнаружила более 300 пророссийских аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter, созданных для вмешательства в выборы президента Украины в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обнаруженные аккаунты должны были использоваться в ходе президентских выборов для продвижения политической таргетинговой рекламы.

Правоохранители передали администрации Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах.

Также сообщается, что сотрудники СБУ выявили жителя Киева, который под руководством российских спецслужб администрировал интернет-сообщества антиукраинской направленности. За денежное вознаграждение киевлянин получал доступ к рекламным кабинетам пользователей Facebook и Twitter.

СБУ предупреждает граждан Украины, что ответственность за противоправные действия будет нести владелец аккаунта или лицо, зарегистрировавшее аккаунт в социальных сетях, поэтому в случае получения предложений по использованию аккаунтов необходимо сообщать на горячую линию СБ Украины.

Напомним, на прошлой неделе компания Facebook удалила несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, предположительно, созданных в России, которые имели целевые группы в странах бывшего СССР

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