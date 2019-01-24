В Киеве 24 января открыли мемориальную доску идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову, сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов Мемориальная доска Донцову появилась под табличкой в честь мецената Гладынюка

Табличка установлена на фасаде государственного информационного агентства "Укринформ" на улице Хмельницкого, 8/16. Дмитрий Донцов в мае-ноябре 2018 года был руководителем Украинского телеграфного агентства, бывшего историческим предшественником "Укринформа".

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие директор "Укринформа" Александр Харченко, бывший министр образования и науки Сергей Квит, глава фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк, народный депутат из "Свободы" Андрей Ильенко, глава ОУН Богдан Червак и другие.

Фото: Александр Рудоманов Слева - направо: Квит, Харченко, Сыротюк, Червак, Ильенко

Фото: Александр Рудоманов Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко

Дмитрий Донцов - публицист, философ и политический деятель, идеолог украинского национализма, автор ряда работ об идеях самостоятельности и независимости Украины, один из первых руководителей Союзу визволення України (СВУ), основанного 4 августа 1914 года.