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В Киеве открыли мемориальную доску идеологу украинского национализма Донцову

Табличка установлена на фасаде агентства "Укринформ".

В Киеве 24 января открыли мемориальную доску идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову, сообщил корреспондент LB.ua.

Мемориальная доска Донцову появилась под табличкой в честь мецената Гладынюка
Фото: Александр Рудоманов
Мемориальная доска Донцову появилась под табличкой в честь мецената Гладынюка

Табличка установлена на фасаде государственного информационного агентства "Укринформ" на улице Хмельницкого, 8/16. Дмитрий Донцов в мае-ноябре 2018 года был руководителем Украинского телеграфного агентства, бывшего историческим предшественником "Укринформа".

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие директор "Укринформа" Александр Харченко, бывший министр образования и науки Сергей Квит, глава фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк, народный депутат из "Свободы" Андрей Ильенко, глава ОУН Богдан Червак и другие.

Слева - направо: Квит, Харченко, Сыротюк, Червак, Ильенко
Фото: Александр Рудоманов
Слева - направо: Квит, Харченко, Сыротюк, Червак, Ильенко

Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко
Фото: Александр Рудоманов
Депутат Верховной Рады Андрей Ильенко

Дмитрий Донцов - публицист, философ и политический деятель, идеолог украинского национализма, автор ряда работ об идеях самостоятельности и независимости Украины, один из первых руководителей Союзу визволення України (СВУ), основанного 4 августа 1914 года.

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , Корреспондент
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