Зеленский заявил о выходе из кипрской компании, получающей роялти из России

Шоумен Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться в президенты, рассказал, что уже написал заявление о выходе из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, владеющей кинофирмой на территории России.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Зеленский показал напечатанное заявление о выходе, в котором указано, что он обладает 300 акциями Green Family LTD.

"Сообщаю о своем выходе из состава акционеров компании и этим заявлением даю поручение в наиболее сжатые сроки осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством для моего вывода из состава акционеров компании", - сказал Зеленский.

Заявление датировано 23 января - то есть на пятый день после выхода расследования проекта "Схемы".

"28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал, и я сделал, и мне для этого пять лет ждать не надо", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее журналисты прогаммы "Схемы" узнали, что компании Зеленского в Москве продолжают снимать кино и бороться за деньги бюджета РФ. В 2017 году "Грин филмс" получила от Минкульта РФ 35 млн рублей (более 0,5 млн долларов США).