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Около 60% жалоб на Украину в ЕСПЧ касаются Крыма и Донбасса, - секретарь суда

Количество исков в отношении России в разы меньше.

Около 60% жалоб на Украину в ЕСПЧ касаются Крыма и Донбасса, - секретарь суда
Фото: EPA/UPG

60% всех жалоб против Украины, поданных в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, касаются последствий российской агрессии на Востоке Украины и нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщил секретарь ЕСПЧ Родерик Лидделл, пишет "Европейская правда".

"Всего в реестре Суда, по состоянию на начало 2019 года, находилось 4369 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму и на Востоке Украины, поданных против Украины", - заявил Лидделл. Всего в суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины. Это означает, что жалобы, связанные с российской агрессией, составляют около 60% всего массива "украинских" дел.

Количество жалоб, в которых единственным или вторым ответчиком указана Россия, существенно ниже. "Есть около 400 таких жалоб", - отметил секретарь ЕСПЧ.

Отмечается, что за прошлый год количество дел существенно возросло. По состоянию на начало 2018 года в Страсбурге было зарегистрировано около 3800 жалоб против Украины и около 240 жалоб против РФ.

Председатель Суда Гвидо Раймонди также сообщил, что ЕСПЧ рассматривает ряд дел "Украина против России": "Сейчас есть пять межгосударственных жалоб, поданных Украиной против России. Две из них рассматривает Большая палата - по Крыму и Восточной Украине, еще три - в палатах суда".

Помимо общих жалоб на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, суд рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на Донбассе; о политических заключенных и о нападении России на украинские военные корабли в Черном море.

Напомним, сегодня стало известно, что Госдума России планирует вызвать на беседу представителей компании Google, так как оккупированный Россией Крым на картах компании отмечен как украинская территория.

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