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Россия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в украинские выборы, - Егор Божок

Основная задача - вернуть Украину в российскую орбиту влияния.

Россия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в украинские выборы, - Егор Божок
Фото: Макс Требухов

На сценарии дестабилизации власти России дополнительно выделили 350 млн долларов. Основной задачей является вмешательство в украинские выборы, чтобы вернуть Украину в российскую орбиту влияния.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью LB.ua.

"Задача – вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. Но так, чтобы больше никаких «цветных революций». Для этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года", - сказал глава СВР.

По словам Егора Божка, российский план предусматривает три сценария, по которым русские готовы бросить все силы и средства Вооруженных сил и спецслужб РФ для того, чтобы достичь конечного результата.

"Конечный результат – кто угодно, только не Порошенко. Почему? Не только потому, что есть вопросы по поводу лояльности остальных политиков. Дело в том, что любая перезагрузка власти парализует госаппарат как минимум на три месяца. А не стоит забывать, что у границ 48 тысячная армия. И тут три месяца раздолья...", - отметил он.

Егор Божок перечислили сценарии дестабилизации Украины.

"Первый сценарий – реванш сил, которые не вызывают такую изжогу как Петр Порошенко. Второй сценарий – пророссийские силы проходят в парламент. Задача-минимум – завести туда Медведчука. И третий – если вышеперечисленное не срабатывает, у них еще есть Шойгу с его армией".

Основными инструментами реализации каждого из этих сценариев глава Службы внешней разведки назвал пропаганду и организацию кибератак.

"Механизмы известны. Первый – пропаганда. Антифейковая инициатива «EU vs desinformation» посчитала, что за 2018 под 50% всей дезы, которую они идентифицировали, была направлена против Украины. Позиция номер два – «уложить» сервер ЦВК. Для этого есть несколько подготовленных точек, с которых, как мы понимаем, они намерены «бить». Но это капля в море", - отметил он.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября текущего года.

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