Обжалование приговора по делу Януковича может затянуться еще на год, - Лавринович

О намерении подать апелляцию заявила защита, но это может сделать и прокуратура.

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что процесс обжалования приговора экс-президента Виктора Януковича в Украине может во времени затянуться на период больше года. Об этом он сказал сегодня в эфире телеканала "112.Украина".

"Обращение в ЕСПЧ по сути приговора, которое будет касаться права на справедливый суд, может быть после того, как исчерпаны все возможности обжалования в Украине… С моей точки зрения, им безусловно есть на что опереться при обжаловании. По крайней мере, вряд ли кто-то из адвокатов или юристов не увидел ряд несоответствий УПК отдельных действий, которые происходили в суде", - сказал Лавринович.

О намерении подать апелляцию защита Януковича заявила сразу после оглашения приговора. Позже о возможном обжаловании со стороны прокуратуры заявил военный прокурор по делу Максим Крым.

Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева огласил приговор по делу экс-президента Виктора Януковича, признав беглого главу государства виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны в Украине. Суд приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы.