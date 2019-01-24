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Экс-советник министра обороны Александр Данилюк подал документы в ЦИК

Сегодня комиссия приняла документы еще троих возможных кандидатов.

Экс-советник министра обороны Александр Данилюк подал документы в ЦИК
Фото: Макс Левин

Бывший советник министра обороны Александр Данилюк подал заявление в Центральную избирательную комиссию с целью регистрации его кандидатом на выборы Президента 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

Данилюк - лидер политической партии "Общественное движение "Спільна справа", однако на выборы баллотируется в порядке самовыдвижения.

Кроме него в четверг документы на регистрацию подали еще трое возможных кандидатов: Александр Ковальчук, Денис Потапов и Владимир Блащук.

ЦИК должен зарегистрировать их или отказать им в регистрации в течение 5 дней.

Всего со дня старта избирательной кампании (31 декабря 2018) в ЦИК подали документы на регистрацию кандидатами в Президенты 34 лица. ЦИК уже зарегистрировал 13 кандидатов, а шестерым отказал - главным образом из-за неуплаты регистрационного взноса, а также из-за отказа обнародовать обязательные данные.

Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.

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Источник: "Украинские новости"
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