Сорос опасается использования современных технологий в авторитарных странах

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос опасается использования современных технологий в авторитарных государствах.

Об этом он завил, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Deutsche Welle.

Сорос назвал "смертельной опасностью для открытого гражданского общества" возможность использования, к примеру, самообучающихся машин и искусственного интеллекта в качестве инструмента контроля со стороны тоталитарных властей.

В качестве примера Сорос привел вводимую властями Китая систему социального рейтинга, по которой происходит оценка граждан на предмет того, не представляют ли они опасность для государства.

Основной целью внедрения этой системы, по заявлению китайских властей, является "построение гармоничного социалистического общества" - от поведения в интернете до почитания родителей. Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, к примеру, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы, за проступки - вычитаться.

"Она (система, - ред.) подчиняет судьбу индивидуума в еще не оцененном масштабе интересам однопартийного государства", - сказал Сорос.

Он также отметил, что в мире много авторитарных государств, но именно Китай, по его мнению, является самым богатым, сильным и передовым в технологическом плане авторитарным режимом. Это, по мнению финансиста, делает китайского лидера Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ".

Сорос раскритиковал также и политико-экономическую экспансию Китая. В частности, отметил он, с помощью инфраструктурных инвестиций в рамках проекта "Новый шелковый путь" Китай пытается расширить свое политическое и экономическое влияние на страны-участницы проекта.

"Вместо того, чтобы вступить в торговую войну практически со всем миром, президент США Дональд Трамп должен сосредоточиться на Китае", - считает финансист. По его мению, если китайские фирмы смогут установить доминирующие позиции на рынке технологии высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G), то для остального мира это будет означать непредсказуемые риски в сфере информационной безопасности.

Напомним, в марте прошлого года число пользователей китайского мессенджера WeChat превысило 1 млрд человек. В WeChat можно заказать еду, вызвать такси, забронировать отель, купить билеты. WeChat-кошелек привязывается к банковской карте и для операций используется уникальный QR-код, который присваивается каждому пользователю. Расчет наличными в Китае происходит гораздо реже и отходит на второй план.

Председатель совета директоров компании Tencent Ма Хуатэн заявил недавно, что WeChat стремится к выходу за рубеж, подавая заявки на получение лицензии на принятие платежей и оплате через платежную систему WeChat в других странах. Например, подобное разрешение было получено в Малайзии.