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Доверие россиян к Путину сократилось до 13-летнего минимума

Президенту РФ доверяют менее трети опрошенных.

Доверие россиян к Путину сократилось до 13-летнего минимума
Фото: EPA/UPG

Социологи зафиксировали очередное падение рейтинга доверия к президенту России Владимиру Путину. Теперь о доверии к нему говорят меньше 33% россиян - это самый низкий уровень за последние 13 лет, передает Русская служба Би-би-си.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о дальнейшем ухудшении рейтинга Путина. Последний опрос, проведенный социологами, свидетельствует, что президенту доверяют всего 32,8% опрошенных.

Неделей ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым Путину доверяли 33,4% респондентов - то есть за семь дней уровень доверия снизился на 0,6 процентного пункта. А уровень недоверия к главе государства за неделю поднялся с 6,7% до 7,5%.

Но есть и другие данные. По подсчетам фонда "Общественное мнение" (ФОМ), число тех, кто "безусловно доверяет" Путину, за последнюю неделю, наоборот, немного подросло - с 31% до 33%. 26% Путину "скорее доверяют", а около 34% респондентов ФОМ говорят о недоверии главе государства.

Электоральный рейтинг Путина, согласно опросу ФОМ, не изменился - о готовности проголосовать за него заявили 46% опрошенных. До президентских выборов, на которых в марте 2018 года победил Путин, этот показатель держался на уровне 66-68%.

Рейтинги Путина начали падать летом после того, как власти объявили о повышении пенсионного возраста. Не помогло президенту РФ даже то, что полтора месяца он дистанцировался от реформы, возлагая основную ответственность на правительство.

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