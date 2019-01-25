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Переговоры НАТО и Россия по ракетному договору не принесли результата

Представители РФ отказалась признать нарушение ДРСМД.

Переговоры НАТО и Россия по ракетному договору не принесли результата
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 25 января, в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО - Россия. Главной темой встречи было несоблюдение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Представители РФ не продемонстрировали готовности изменить свою позицию, цитирует "Немецкая волна" выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга по окончании встречи.

США и остальные члены НАТО по-прежнему убеждены, что российские крылатые ракеты SSC-8 (9M729) являются нарушением ДРСМД, подчеркнул генсек Североатлантического альянса. По его словам, имеются фундаментальные разногласия по данной теме. В свою очередь Москва вновь заявила, что российские ракеты не нарушают ДРСМД.

Второй темой дебатов стал конфликт в Керченском проливе, а также ситуация на востоке Украины. Члены НАТО призвали Москву освободить захваченных украинских моряков и корабли ВМС Украины. По этой теме стороны тоже разошлись во мнениях.

США обвиняют Россию в нарушении договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Претензии к ней заключаются в том, что она способна летать на расстояние более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы та не могла преодолеть 500-километровый рубеж.

Вашингтон готовится приостановить выполнение ДРСМД уже 2 февраля.

Совет Россия-НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на Римской встрече в верхах Россия-НАТО и пришел на смену Совместному постоянному совету (СПС) - форуму для консультаций и сотрудничества, созданному в соответствии с Основополагающим актом Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года, который остается официальной основой отношений Россия-НАТО.

На заседаниях СРН Россия и государства-члены НАТО встречаются на равных в формате "29" вместо двустороннего формата "НАТО+1".

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