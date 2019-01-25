Путин выразил поддержку Мадуро

Президент РФ заявил, что кризис в Венесуэле "спровоцирован извне".

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и заявил, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне".

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мадуро "дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни" и поблагодарил Россию "за принципиальную позицию".

Собеседники также подтвердили "обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах".

О телефонном разговоре с Путиным Мадуро рассказал в своем видеообращении.

Напомним, Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы

23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

В августе прошлого года Мадуро призвал Россию и Ватикан "помочь отразить военную угрозу со стороны США" и заявил, что вскоре поедет в Москву, чтобы встретится с Путиным. Накануне сын Мадуро пригрозил "захватить Белый дом".

В декабре Мадуро посетил РФ, как сообщалось, "для укрепления уз дружбы между братскими странами".