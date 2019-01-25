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Трамп объявил о временном прекращении "шатдауна"

Работа правительства США будет возобновлена на три недели.

Трамп объявил о временном прекращении "шатдауна"
Фото: EPA/UPG

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 25 января сообщил о достижении сделки с законодателями, в результате которой работа правительства США будет возобновлена на три недели - до 15 февраля.

Глава государства рассказал об этом журналистам, выступая в Розовом саду Белого дома, передает Голос Америки.

"Я очень горжусь сегодняшней возможностью объявить, что мы достигли соглашения об окончании "шатдауна" и открытии федерального правительства", - заявил президент.

Трамп также рассказал о создании комиссии, в которую войдут представители республиканцев и демократов. Они займутся выработкой решения об охране границы США с Мексикой.

Накануне Сенат США провалил два законопроекта, направленных на прекращение продолжающегося уже более месяца частичного закрытия федерального правительства.

Бюджетный спор в США привел к частичной приостановке работы правительства страны, парализовал работу большинства государственных организаций. Суммарно "шатдауном" затронуты около 800 тысяч госслужащих.

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