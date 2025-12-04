“Собі можна”. Як народні обранці втричі збільшили “депутатський фонд” на 2026 рік

Хто автор цієї скандальної ініціативи? Чому парламентарі відмовляються публічно коментувати цю непопулярну тему? Та скільки коштуватиме бюджету депутат?

Це додатково до зарплати нардепів, яка також зросте наступного року та в середньому складатиме після сплати податків 50 тисяч.

Народні депутати ухвалили бюджет на 2026 рік, який не передбачає хоча б мінімального збільшення грошового забезпечення для військових. Водночас народні обранці тихо, без публічного обговорення заклали кошти на збільшення втричі фонду депутатських повноважень — до 199 тисяч грн на місяць.

Фото: пресслужба ВРУ засідання парламенту

Чому мовчали під час ухвалення бюджету в сесійній залі про підвищення зарплат та фонду нардепів?

Ми вже писали про основні параметри головного кошторису країни на 2026 рік, в якому урядовці разом з нардепами не заклали кошти на підвищення грошового забезпечення військовим. Хоча лунали пропозиції доплачувати щомісяця принаймні по 5 тисяч гривень за виконання бойових розпоряджень. Але, як зауважив міністр фінансів Сергій Марченко, фонд оплати праці військових — найбільший, а дефіцит бюджету на 2026 рік — рекордний, майже 19 %. Для його виконання необхідно отримати мінімум 45 млрд доларів міжнародної допомоги.

Натомість опозиція заявила про 68 млрд грн неефективних і популістських видатків: урядовці залишили фінансування програм “Національний кешбек”, “Зимова підтримка” та заклали чотири мільярди на “стратегічні комунікації”.

Але не тільки. Вже після голосування за бюджет скандал викликала норма про підвищення втричі — до 199 тисяч гривень — так званого фонду депутатських повноважень. Ця норма зʼявилася у висновках Комітету ВР з питань бюджету наприкінці самого документу.

Скандал розгорівся, бо під час розгляду в сесійній залі ні депутати “Слуги народу”, ні опозиційних фракцій про правку про підвищення втричі фонду “депутатських” не обговорювали.

Вже після нардепка Ірина Геращенко (“Європейська солідарність”) у коментарі LB.ua заявила, що питати про авторство правки треба у тих, хто голосував за бюджет. “Ми за це не голосували”, — сказала вона.

Нагадаємо, бюджет було ухвалено 257 голосами “Слуги народу”, груп “За майбутнє”, “Довіра” та колишньої ОПЖЗ.

В “Слузі народу” взагалі відмовляються коментувати цю тему. Тема “чутлива та непопулярна”, каже один з голів комітету від “Слуги”.

Лише Павло Фролов, представник “Слуги народу” і член Комітету ВР з питань бюджету написав, що голосував проти збільшення втричі фонду депутатських повноважень.

Фото: facebook-сторінка нардепа Павло Фролов

“Хочу чесно пояснити свою позицію. Так, це не зарплата. Це кошти на утримання приймальні, канцелярію, поїздки в регіони, роботу з виборцями. Але в умовах війни, коли кожна гривня має працювати на оборону та підтримку людей, я не бачу жодного морального права збільшувати видатки на державні органи. Сьогодні кожен депутат, кожен чиновник має ставити собі одне питання: чи можемо ми дивитися в очі військовим, ВПО, родинам, які втратили дім — і водночас збільшувати витрати на власну діяльність? Моя відповідь – НІ”, — написав він.

Після цього допису, як розповідають парламентарі, Фролов “отримав прочухана” від голови фракції “Слуга народу”. Одначе питання LB.ua про достовірність цієї інформації Арахамія та Фролов проігнорували. Сам Фролов сьогодні в парламент не прийшов.

“Нам не вистачає грошей”

Знову ж таки, не під запис колеги Фролова по фракції критикують його за цей пост: “Хотів стати відомим, зібрав аж 40 лайків”. Та додають, що “насправді норма про збільшення депутатського фонду — це колективне авторство, усі члени комітету на це погодилися”.

Співрозмовник LB.ua пояснив, що депутатський фонд не збільшували вже три роки.

“А в країні інфляція, тому ці кошти жодним чином не перекривали навіть поїздки “Укрзалізницею” по країні. А що вже говорити про мажоритарників, які мають за ці кошти ще й утримувати свої приймальні, куди звертаються люди?”, — пояснював один з нардепів.

Інший співрозмовник додав: “Раніше депутати каталися у відрядження за гроші європейських партнерів. У цьому році європейські партнери сказали: “Ну, вибачте, ну все, тепер за власний рахунок”. Розумієш, що в нас не вистачає грошей?”.

Плюс — ще одна депутатська проблема — це окремий фонд оплати праці помічників. На нього, зі слів нардепів, щомісяця вони отримують від 20 до 30 тисяч. В залежності від статусу нардепа. Голови фракцій, комітетів та заступники отримують більше, ніж рядові нардепи.

“Можна взяти хоч 20 помічників, але тоді вони будуть отримувати по 2 тисячі гривень. Тому, звісно, і тут доводиться доплачувати з власної кишені”, — скаржився нардеп “Слуги народу”.

У той час, коли парламентарі комунікували цю тему виключно без посилань, позафракційна Марʼяна Безугла ввечері після голосування за бюджет опублікувала пост: “Як бачу, я єдина вийшла з публічною комунікацією щодо коштів для нардепів та грошового забезпечення військових. Ну що ж, майже чотири сотні колег відмовчуються, а мені не звикати роз’яснювати, як є. На фронті, в натовпі, тут”.

Фото: Facebook Мар'яна Безугла

За її словами, депутатська програма ВРУ — це 0,04% (!) усіх видатків бюджету в 4,78 трлн грн.

“Загалом на нардепів у 2026 році виділено 2 млрд грн. Це на 333 млн більше, ніж у 2025. Сюди входять зарплата, депутатські, помічники, відрядження, компенсації — всі видатки на народних депутатів, включно з оплатою помічників. Тому й написала, що таскати збільшення видатків на ВРУ, розміром із корупційну діру в одній звичайній бригаді, і при цьому вимагати збільшення зарплати військовим, яке потребує сотень мільярдів грн без аудиту військових видатків, — чистий популізм”, — написала Безугла та отримала шквал критичних коментарів читачів.

Кошторис парламенту теж збільшили

Після ухвалення бюджету Верховна Рада також затвердила свій кошторис на 2026 рік.

Так, загальна сума фінансування Апарату Верховної Ради складе 3,88 млрд грн, що майже на 740 млн більше, ніж цього року. На законодавчу діяльність передбачено 2,02 млрд грн — це на 360 млн більше, ніж у 2025 році.

На забезпечення роботи парламенту (оргзабезпечення, аналітика, матеріально-технічні потреби) — 1,78 млрд грн, з яких на фонд оплати праці працівників Ради — 1,63 млрд.

На висвітлення роботи через телеканал “Рада” та газету “Голос України” передбачено 80,87 млн грн: з них 60,66 млн — телеканалу, 20,22 млн — виданню.

Сам фонд оплати праці депутатів складе 1,56 млрд грн. А забезпечення “депутатських”, включаючи компенсацію за оренду житла, проїзд, утримання приймалень та інше коштуватиме державі 446,77 млн грн. І це на 22 млн більше, ніж цього року.

Оклад народних депутатів та їхніх помічників зросте у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних: він виросте з 3 028 до 3 328 грн.