Зеленський провів нараду з Кислицею і заявив про намір зміцнювати роботу з партнерами

Про конкретні рішення він не повідомив. 

Зеленський провів нараду з Кислицею і заявив про намір зміцнювати роботу з партнерами
Сергій Кислиця на зустрічі з президентом
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Україна зміцнюватиме роботу з міжнародними партнерами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами наради з першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.

У дописі в Telegram глава держави розповів, що обговорив з ним напрямки дипломатичної роботи і переговорів, зокрема зі США. Про конкретні рішення не повідомив. 

“Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення”, – сказав Зеленський.

Кислиця до посади першого заступника міністра закордонних справ був постпредом України при ООН. Запам'ятався гострими виступами і відкритою конфронтацією з представниками країни-агресорки. 

Також він є членом української переговорної групи зі США.

Сергія Кислицю в медіа називали одним з потенційних кандидатів на посаду нового голови Офісу президента. Також згадували віцепрем’єра Михайла Федорва, ветерана і заступника голови ОП Павла Палісу та міністра оборони, експрем’єра Дениса Шмигаля.

Вчора президент повідомив, що оголосить ім’я нового голови свого офісу найближчим часом.

З дня звільнення Андрія Єрмака минув тиждень. 
﻿
