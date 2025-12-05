ЗМІ: Екскерівник Офісу президента Єрмак займає ще щонайменше 10 посад, зокрема і в РНБО

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення займає ще щонайменше 10 посад, зокрема і в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Імʼя Єрмака досі фігурує у складі РНБО на офіційному сайті. Як писало "РБК-Україна", це підтвердив й спікер Ради Руслан Стефанчук. Парламентська ініціатива про виклик Єрмака з цього приводу провалилась, бо за неї проголосували лише 74 депутати.

Єрмак також входить до ставки верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський ввів його до складу 24 лютого 2022 року, і з моменту звільнення глави ОП указ глави держави про зміни у складі ставки не зʼявлявся.

Екскерівник Офісу президента продовжує входити також до низки консультативно-дорадчих органів при президентові.

Він є:

членом Національної інвестиційної ради;

головою Ради з питань підтримки підприємництва;

заступником голови Нацради з питань антикорупційної політики.

Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів:

голова координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань;

співголова міжнародної експертної групи "Єрмака–Макфола" (опікується питанням санкцій проти РФ);

співголова міжнародної консультативної групи "Єрмака-Расмуссена" (опікується розробкою гарантій безпеки України).

Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Що відомо про звільнення Єрмака

Вранці 28 листопада до урядового кварталу прийшли представники НАБУ і САП, а метою візиту були обшуки в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Першими цю інформацію повідомили журналісти УП. Джерела LB у НАБУ підтвердили проведення слідчих дій.

Згодом в НАБУ і САП офіційно прокоментували події, підтвердивши, що обшуки в голови ОП відбуваються санкціоновано і в межах розслідування. Підтвердив це і сам Єрмак, сказавши, що слідчі отримали повний доступ до квартири. Однак незрозуміло, чи сам він був на місці обшуків. За даними ZN.UA, обшуки провели в квартирі батьків Єрмака, де він іноді ночував. Також він ночував в Офісі президента або в урядовому комплексі під Києвом.

За даними УП, під час обшуків вилучили два ноутбуки і декілька телефонів. Ухвала для проведення обшуків була датована 21 листопада, а самі вони відбулися 28 числа – тижнем пізніше.

Того ж вечора Володимир Зеленський повідомив про звільнення багаторічного голови свого офісу. А сам Єрмак у коментарі New York Post заявив, що "їде на фронт".

Статусу підозрюваного голова ОП не має. Ймовірно, слідчі дії відбувалися в межах розслідування операції Мідас. За даними нардепа Ярослава Железняка, Єрмак може фігурувати на так званих плівках Міндіча – прослуховуванні, яке вели антикорупційні органи стосовно впливу бізнесмена Тимура Міндіча, якого з Зеленським в минулому пов'язував спільний бізнес.