Зеленський відповів, чи корупційний скандал вплинув на хід перемовин про мир

Президент Володимир Зеленський сказав, що на процес переговорів впливає все. Так він на пресконференції в Парижі відповів на запитання про вплив корупційного скандалу на хід переговорів зі США про мир.
Зеленський не сказав про те, як саме вплинуло гучне розслідування НАБУ і САП про корупцію в енергетиці та оборонці. Але запевнив, що ухвалює рішення виходячи з державних інтересів.
"Всі обставини, і люди (впливають. – Ред.). Багато чого відбувається. Я президент воюючої країни, кожного дня приймаю рішення. В більшості своїй вони дуже непрості. Я приймав і приймаю рішення тільки які сфокусовані на зміцненні України", – сказав він.
- Перед першим етапом переговорів зі США про мирну угоду Зеленський включив голову свого Офісу Андрія Єрмака до переговорної групи. І навіть зробив його очільником делегації. Рішення він ухвалив попри те, що деякі нардепи вимагали його звільнення через ймовірне фігурування на плівках Міндіча.
- Перед другим етапом перемовин в Андрія Єрмака пройшли обшуки, після чого президент його звільнив, а перемовну групу очолив Рустем Умєров. На самого Умєрова, за даними САП, Тимур Міндіч теж намагався впливати.