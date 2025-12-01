ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський відповів, чи корупційний скандал вплинув на хід перемовин про мир

А французький президент нагадав, що в Росії корупційних скандалів нема, бо там диктатура. 

Зеленський відповів, чи корупційний скандал вплинув на хід перемовин про мир
президент Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський сказав, що на процес переговорів впливає все. Так він на пресконференції в Парижі відповів на запитання про вплив корупційного скандалу на хід переговорів зі США про мир. 

Зеленський не сказав про те, як саме вплинуло гучне розслідування НАБУ і САП про корупцію в енергетиці та оборонці. Але запевнив, що ухвалює рішення виходячи з державних інтересів. 

"Всі обставини, і люди (впливають. – Ред.). Багато чого відбувається. Я президент воюючої країни, кожного дня приймаю рішення. В більшості своїй вони дуже непрості. Я приймав і приймаю рішення тільки які сфокусовані на зміцненні України", – сказав він.

  • Перед першим етапом переговорів зі США про мирну угоду Зеленський включив голову свого Офісу Андрія Єрмака до переговорної групи. І навіть зробив його очільником делегації. Рішення він ухвалив попри те, що деякі нардепи вимагали його звільнення через ймовірне фігурування на плівках Міндіча.
  • Перед другим етапом перемовин в Андрія Єрмака пройшли обшуки, після чого президент його звільнив, а перемовну групу очолив Рустем Умєров. На самого Умєрова, за даними САП, Тимур Міндіч теж намагався впливати. 
﻿
