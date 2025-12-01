Зеленський відповів, чи корупційний скандал вплинув на хід перемовин про мир

Президент Володимир Зеленський сказав, що на процес переговорів впливає все. Так він на пресконференції в Парижі відповів на запитання про вплив корупційного скандалу на хід переговорів зі США про мир.

Зеленський не сказав про те, як саме вплинуло гучне розслідування НАБУ і САП про корупцію в енергетиці та оборонці. Але запевнив, що ухвалює рішення виходячи з державних інтересів.

"Всі обставини, і люди (впливають. – Ред.). Багато чого відбувається. Я президент воюючої країни, кожного дня приймаю рішення. В більшості своїй вони дуже непрості. Я приймав і приймаю рішення тільки які сфокусовані на зміцненні України", – сказав він.