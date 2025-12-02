Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

Швеція оголосила про надання Україні зимового пакета допомоги на 100 млн євро

Кошти буде використано на енергопостачання, ремонт та відбудову зруйнованої інфраструктури, реформи, охорону здоров'я та медицину. 

Швеція оголосила про надання Україні зимового пакета допомоги на 100 млн євро
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Швеція оголосила про надання Україні зимового пакета допомоги на 1,1 млрд шведських крон (понад 100,3 млн євро). 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Зазначається, що ці кошти буде використано для задоволення найгостріших потреб, включаючи енергопостачання, ремонт та відбудову зруйнованої інфраструктури, реформи, охорону здоров'я та медичне обслуговування.

"Зима наближається до України. Зі зниженням температури Росія посилює свої атаки на цивільну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без доступу до електроенергії, тепла та води напередодні, ймовірно, найгіршої зими з 2022 року. Тому уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджений на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, яка зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі", – заявив міністр міжнародного співробітництва в сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Міністр енергетики та підприємництва Ебба Буш зазначила, що коли Росія зазнає невдачі на полі бою, вона переносить війну в домівки людей.

"Тож вони посилюють атаки на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру – не для досягнення військових цілей, а для того, щоб заморозити та залякати населення", – наголосила Буш.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії Амстердам надав Україні допомогу на загальну суму приблизно 109 млрд шведських крон, з яких 19,4 млрд шведських крон – це допомога цивільному населенню.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies