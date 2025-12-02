Швеція оголосила про надання Україні зимового пакета допомоги на 100 млн євро

Кошти буде використано на енергопостачання, ремонт та відбудову зруйнованої інфраструктури, реформи, охорону здоров'я та медицину.

Швеція оголосила про надання Україні зимового пакета допомоги на 1,1 млрд шведських крон (понад 100,3 млн євро).

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Зазначається, що ці кошти буде використано для задоволення найгостріших потреб, включаючи енергопостачання, ремонт та відбудову зруйнованої інфраструктури, реформи, охорону здоров'я та медичне обслуговування.

"Зима наближається до України. Зі зниженням температури Росія посилює свої атаки на цивільну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без доступу до електроенергії, тепла та води напередодні, ймовірно, найгіршої зими з 2022 року. Тому уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджений на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, яка зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі", – заявив міністр міжнародного співробітництва в сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Міністр енергетики та підприємництва Ебба Буш зазначила, що коли Росія зазнає невдачі на полі бою, вона переносить війну в домівки людей.

"Тож вони посилюють атаки на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру – не для досягнення військових цілей, а для того, щоб заморозити та залякати населення", – наголосила Буш.