Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСвіт

Каллас: постачання Україні 2 млн боєприпасів до кінця року досі реалізоване не повністю

Каллас зазначила, що робота над постачанням юоєприпасів триває.

Каллас: постачання Україні 2 млн боєприпасів до кінця року досі реалізоване не повністю
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що ЄС не повністю реалізував ініціативу з постачання Україні 2 млн артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Про це Каллас заявила на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради ЄС у форматі міністрів оборони, пише Укрінформ.

"Щодо ініціативи з боєприпасами, на жаль, ми ще не там (не досягли поставленої мети – ред.)", — прокоментувала Каллас.

За її словами сьогодні під час засідання одна держава-член ЄС поінформувала, що "найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке також сприятиме цій ініціативі".

Також на засіданні міністри заслухали главу міноборони України Дениса Шмигаля та "його заклик до держав-членів робити більше".

"Звісно, їм потрібні дрони та інші спроможності, але боєприпаси їм досі дуже потрібні, тож робота триває", — додала вона.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies