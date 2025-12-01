Каллас: постачання Україні 2 млн боєприпасів до кінця року досі реалізоване не повністю

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що ЄС не повністю реалізував ініціативу з постачання Україні 2 млн артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Про це Каллас заявила на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради ЄС у форматі міністрів оборони, пише Укрінформ.

"Щодо ініціативи з боєприпасами, на жаль, ми ще не там (не досягли поставленої мети – ред.)", — прокоментувала Каллас.

За її словами сьогодні під час засідання одна держава-член ЄС поінформувала, що "найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке також сприятиме цій ініціативі".

Також на засіданні міністри заслухали главу міноборони України Дениса Шмигаля та "його заклик до держав-членів робити більше".

"Звісно, їм потрібні дрони та інші спроможності, але боєприпаси їм досі дуже потрібні, тож робота триває", — додала вона.