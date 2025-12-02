​Ірландія виділить Україні додаткові 125 млн євро фінансової підтримки

Ірландія виділить подальшу фінансову підтримку Україні у розмірі 125 млн євро, включаючи 100 млн євро на нелетальну військову допомогу

Про це повідомив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Дубліні.

"Сьогодні я радий оголосити, що ми надамо ще 100 мільйонів на нелетальну військову допомогу та ще 25 мільйонів євро, щоб допомогти Україні підтримувати її енергетичну систему", - сказав Мартін.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський здійснив свій перший офіційний візит до Ірландії.