ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Світ

​Ірландія виділить Україні додаткові 125 млн євро фінансової підтримки

Із них - 100 млн євро на нелетальну військову допомогу. 

​Ірландія виділить Україні додаткові 125 млн євро фінансової підтримки
Володимир Зеленський і Міхал Мартін
Фото: Скриншот відео

Ірландія виділить подальшу фінансову підтримку Україні у розмірі 125 млн євро, включаючи 100 млн євро на нелетальну військову допомогу

Про це повідомив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Дубліні. 

"Сьогодні я радий оголосити, що ми надамо ще 100 мільйонів на нелетальну військову допомогу та ще 25 мільйонів євро, щоб допомогти Україні підтримувати її енергетичну систему", - сказав Мартін. 

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський здійснив свій перший офіційний візит до Ірландії.
