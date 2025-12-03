Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Рада ЄС погодила законопроєкт, що посилює відповідальність за корупцію

Він передбачає, що корупційні злочини каратимуться як кримінальні  на всій території ЄС. 

Рада ЄС погодила законопроєкт, що посилює відповідальність за корупцію
Рада ЄС
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Рада Європейського Союзу оголосила, що досягла попередньої угоди з Європарламентом про новий союзний закон, спрямований на посилення боротьби з корупцією.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Ця директива оновить і зміцнить правову базу ЄС у сфері боротьби з корупцією і стане важливим кроком у нашій спільній боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", - заявив Петер Гуммельгор - міністр юстиції Данії, яка головує в Раді ЄС. 

У комюніке Ради ЄС зазначається, що законопроєкт містить заходи щодо запобігання корупції та правила для більш ефективного розслідування й судового переслідування. Також новий закон покликаний встановити загальноєвропейські стандарти, що дають змогу в усіх державах-членах ЄС "криміналізувати низку діянь і визначати їх однаково".

"Наступні правопорушення тепер каратимуться як кримінальні злочини на всій території ЄС: хабарництво в державному й приватному секторах, незаконне привласнення, торгівля впливом, перешкоджання правосуддю, збагачення коштом корупційних злочинів, приховування та деякі серйозні порушення, пов'язані з незаконним виконанням державних обов'язків", - ідеться в повідомленні.

Крім уніфікації визначень корупційних злочинів, держави-члени ЄС також мають встановити однаковий рівень покарань за них. Максимальний термін тюремного ув'язнення для правопорушників становитиме від трьох до п'яти років, залежно від правопорушення. 

До фізичних осіб, засуджених за корупційні злочини, може бути застосовано додаткове покарання, як-от штрафи, відсторонення від посади, позбавлення права обіймати державну посаду або виконувати функції державної служби, відкликання дозволів і позбавлення доступу до тендерних процедур і державних коштів.

На юридичних осіб також накладатимуть штрафи. Новий закон визначає максимальний розмір цих штрафів від 3% до 5% від загального світового обороту або від 24 до 40 млн євро, залежно від правопорушення.

Досягнуту попередню угоду має затвердити Рада ЄС і Європейський парламент до її офіційного ухвалення. 

  • Раніше в ЄС також закликали Україну боротися з корупціонерами-високопосадовцями реальними вироками. 
