Еммануель Макрон їде до Китаю і зустрінеться там із Сі Цзіньпіном

Президент Франції Емманюель Макрон цього тижня вирушить до Китаю з четвертим державним візитом.

Як пише Reuters, французький лідер раніше прагнув демонструвати єдиний європейський підхід у взаємодії з Китаєм, водночас уникаючи надмірного загострення відносин із Пекіном.

"Він має чітко дати зрозуміти китайському керівництву, що Європа реагуватиме на посилення економічних і безпекових загроз, але водночас не допустить ескалації до масштабної торговельної війни чи дипломатичного розриву", – сказав Reuters аналітик Rhodium Group Ноа Баркін.

Макрон розпочне візит у середу з відвідин Забороненого міста в Пекіні, а в четвер проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном там же.

Друга зустріч відбудеться у п’ятницю під час поїздки до Ченду, у провінції Сичуань.

Поїздка відбувається після напруженого візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у липні, яка заявила, що відносини між ЄС і Китаєм перебувають у "точці зламу". На початку наступного року Китай також відвідають прем’єр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Торговельна напруга між Європою і Китаєм зростає на тлі дешевого китайського експорту, особливо сталі, яка після закриття для неї американського ринку заповнює європейський, завдаючи шкоди місцевій промисловості.

Європу також непокоїть технологічна перевага Китаю в секторі електромобілів і його домінування в переробці рідкоземельних елементів, критичних для європейських виробництв. На тлі американських тарифів, що стримують світову торгівлю, Пекін намагається позиціонувати себе як привабливого бізнес-партнера, прагнучи пом’якшити європейську стурбованість через підтримку Росії та державну модель індустріального розвитку.

Перед візитом Макрон планує домагатися "перебалансування" торгівлі та кращого доступу Європи до китайських технологій. Він також намагатиметься уникнути дипломатичних помилок минулого, зокрема його суперечливих висловлювань про Тайвань у 2023 році. Франція підтримує підвищення тарифів ЄС на китайські електромобілі і нещодавно пережила торговельну суперечку з Пекіном через розслідування імпорту бренді. Водночас під час поїздки малоймовірне укладення великого контракту Airbus із Китаєм.

Загалом для Франції та ЄС візит Макрона є спробою захистити європейські економічні інтереси, залишаючись обережними у відносинах із Китаєм, особливо щодо Тайваню та геополітичної напруженості між Пекіном і Вашингтоном.