Уряд Польщі назвав президента "безсердечним" через вето на "закон про ланцюги"

Кароль Навроцький з дивних причин відмовився підписувати заборону тримати собак на ланцюгах.

Речник кабінету міністрів Польщі Адам Шлапка назвав "безсердечною людиною" президента країни Кароля Навроцького через його відмову підписати так званий "закон про ланцюги".

Як пише "Європейська правда", глава держави ветував документ, відповідно до якого у Польщі заборонялося тримати собак на ланцюгах, а також змінювалися дозволені розміри кліток та вольєрів, щоб забезпечити добробут тварин.

Навроцький аргументував своє вето тим, що закон нібито "підтримує стереотип про погане ставлення польського села до тварин". Він також назвав абсурдом "клітки розміром з однокімнатні квартири, що може вдарити по сільському господарству".

Своє обурення відмовою Навроцького поставити підпис висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який риторично запитав у соцмережах, "чим провинилися собаки".