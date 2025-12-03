США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Уряд Польщі назвав президента "безсердечним" через вето на "закон про ланцюги"

Кароль Навроцький з дивних причин відмовився підписувати заборону тримати собак на ланцюгах.

Уряд Польщі назвав президента "безсердечним" через вето на "закон про ланцюги"
Кароль Навроцький і Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Речник кабінету міністрів Польщі Адам Шлапка назвав "безсердечною людиною" президента країни Кароля Навроцького через його відмову підписати так званий "закон про ланцюги".

Як пише "Європейська правда", глава держави ветував документ, відповідно до якого у Польщі заборонялося тримати собак на ланцюгах, а також змінювалися дозволені розміри кліток та вольєрів, щоб забезпечити добробут тварин.

Навроцький аргументував своє вето тим, що закон нібито "підтримує стереотип про погане ставлення польського села до тварин". Він також назвав абсурдом "клітки розміром з однокімнатні квартири, що може вдарити по сільському господарству".

Своє обурення відмовою Навроцького поставити підпис висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який риторично запитав у соцмережах, "чим провинилися собаки".  
