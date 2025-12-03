Канада спрямує на допомогу Україні ще 25 млн доларів

Гроші призначені для нелетальної військової допомоги та навчання українських військових.

Канада надасть Україні додаткову допомогу перед обличчям триваючої агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Глава МЗС Канади Аніта Ананд оголосила про фінансування Комплексного пакету допомоги НАТО для України у розмірі 35 млн канадських доларів (близько 25 млн доларів США).

Зазначається, що це фінансування дозволить НАТО надати Україні термінову нелетальну військову допомогу - медикаменти, засоби індивідуального захисту та засоби зв'язку.

Також воно дозволить забезпечити середньострокове та довгострокове нарощування потенціалу, включаючи навчання, логістичну підтримку та інституційний розвиток сектору безпеки та оборони України.

Крім того, йдеться про ініціативи з планування та відновлення, включаючи заходи щодо підвищення оперативної сумісності України з силами НАТО та відновлення критично важливої оборонної інфраструктури.