Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Канада спрямує на допомогу Україні ще 25 млн доларів

Гроші призначені для нелетальної військової допомоги та навчання українських військових.

Канада спрямує на допомогу Україні ще 25 млн доларів
Прапори Канади та України, ілюстративне фото
Фото: Facebook

Канада надасть Україні додаткову допомогу перед обличчям триваючої агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Глава МЗС Канади Аніта Ананд оголосила про фінансування Комплексного пакету допомоги НАТО для України у розмірі 35 млн канадських доларів (близько 25 млн доларів США).

Зазначається, що це фінансування дозволить НАТО надати Україні термінову нелетальну військову допомогу - медикаменти, засоби індивідуального захисту та засоби зв'язку. 

Також воно дозволить забезпечити середньострокове та довгострокове нарощування потенціалу, включаючи навчання, логістичну підтримку та інституційний розвиток сектору безпеки та оборони України.

Крім того, йдеться про ініціативи з планування та відновлення, включаючи заходи щодо підвищення оперативної сумісності України з силами НАТО та відновлення критично важливої оборонної інфраструктури.

  • Канада фінансово долучається до партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання на пів мільярда доларів і оголосила про новий пакет допомоги на 200 млн канадських доларів.
