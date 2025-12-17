Латвія надає 200 тисяч євро до Фонду енергетичної підтримки України

“Росія використовує зиму як зброю – ми повинні терміново посилити підтримку енергетичного сектору України. Безпека України – це наша безпека”, - написала Байба Браже.

Вона зазначила, що Латвія надає Фонду енергетичної підтримки України 200 тис. євро.

Про це повідомила глава МЗС Латвії Байба Браже .

