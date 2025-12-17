Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Латвія надає 200 тисяч євро до Фонду енергетичної підтримки України

Таким чином Латвія допомагає Україні протистояти російським атакам.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже

Уряд Латвії прийняв рішення виділити додаткове фінансування на підтримку України.

Про це повідомила глава МЗС Латвії Байба Браже.

Вона зазначила, що Латвія надає Фонду енергетичної підтримки України 200 тис. євро.

“Росія використовує зиму як зброю – ми повинні терміново посилити підтримку енергетичного сектору України. Безпека України – це наша безпека”, - написала Байба Браже.
