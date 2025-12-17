Латвія надає 200 тисяч євро до Фонду енергетичної підтримки України

Уряд Латвії прийняв рішення виділити додаткове фінансування на підтримку України.
Про це повідомила глава МЗС Латвії Байба Браже.
Вона зазначила, що Латвія надає Фонду енергетичної підтримки України 200 тис. євро.
“Росія використовує зиму як зброю – ми повинні терміново посилити підтримку енергетичного сектору України. Безпека України – це наша безпека”, - написала Байба Браже.
- Сейм Латвії підтримав рішення про перерозподіл 5 млн євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році.
- Латвія поставила Україні вже 12 тис. дронів.